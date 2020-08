Wingman zůstává. Mercedes potvrdil Bottase pro příští rok

Valtteri Bottas je u Mercedesu od roku 2017, kdy nahradil Nica Rosberga, který po zisku titulu překvapivě ukončil kariéru. Zatím získal pro tým 8 vítězství, 12 pole positions a 39 pódií.

Podle Mercedesu hrál Bottas „klíčovou roli v úspěchu týmu v Poháru konstruktérů v posledních třech sezónách.“

Bodová ztráta Bottase na Hamiltona v jednotlivých letech

„Děkuji všem v týmu a širší rodině Mercedesu za jejich trvalou podporu a důvěru ve mě,“ uvedl Bottas. „Jsem velmi hrdý na to, že mohu příští rok na naší společné cestě znovu reprezentovat tento skvělý tým a trojcípou hvězdu.“

Bottas věří, že se v posledních letech zlepšuje. „Jsem si jistý, že jsem dnes nejsilnější, jaký jsem kdy byl, ale vždy mohu laťku posunout výše. Mercedes má stejnou filozofii – vždy se chtějí zlepšit a jsou vždy hladoví po lepších výsledcích.“

„Od chvíle, co jsem se jako dítě zamiloval do F1, je mým snem se jednoho dne stát mistrem světa. Letos bojuji o titul a pobyt v Mercedesu mě staví do nejlepší možné pozice, abych mohl být konkurenceschopný také v příští sezóně.“

„Jsme velmi nadšeni, že Valtteri zůstane s týmem alespoň jednu další sezónu,“ řekl Wolff, podle kterého vidíme zatím nejsilnějšího Bottase, „pokud jde o jeho výkon na trati, ale také fyzickou a psychickou stránku. Je druhý v šampionátu, vloni skončil na druhém místě a hraje velmi důležitou roli v našem celkovém výkonu týmu.“

„Jsem přesvědčen, že dnes máme nejsilnější pár jezdců ve F1 a podpis s Valtterim je důležitým první krokem k udržení této síly do budoucna.“

Jezdecká sestava Mercedesu by měla zůstat stejná jako letos. Lewis Hamilton sice ještě prodloužení smlouvy nepodepsal, ale předpokládá se, že by mělo jít jen o formalitu.