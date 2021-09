Williamsu se začíná dařit. Podle Capita za to mohou změny uvnitř týmu

Také ve Williamsu probíhají změny. Tým vede bývalý šéf motorsportu Volkswagenu Jost Capito. Mohl by napodobit Andrease Seidla a vrátit Williams na vyšší příčky? První náznaky zlepšení už jsou vidět.

„Je to neustálé zlepšování způsobu práce,“ řekl Capito pro Autosport. „Změnili jsme organizaci, změnili jsme komunikaci, změnili jsme odpovědnosti a pracujeme mnohem více jako tým.“

„Změnili jsme také strategii, jak přistupujeme k závodnímu víkendu. Stali jsme se trochu aktivnějšími a agresivnějšími, nejsme jen defenzivní. Myslím, že jsme do fungování vložili více hrdosti, řekli jsme si, že můžeme dělat věci jinak.“

Podle Capita Williamsu pomáhá paradoxně také to, že patří mezi horší týmy. Může si tak dovolit více riskovat.

„Můžete zkusit něco jiného, co by ostatní nemohli zkusit, protože jsou vpředu a bylo by to pro ně riskantní. Myslím, že jsme párkrát zariskovali, třeba s volbou pneumatik pro dané počasí, a vyšlo to.“

„Ukazuje to, že tým funguje v komunikaci celkově lépe. Překvapuje mě, jak moc to dokáže zrychlit auto, aniž by se auto skutečně zlepšilo.“

Díky nedávnému zisku bodů Williams kontroluje boj o osmé místo v Poháru konstruktérů. Sedm závodů před koncem má náskok 16 bodů na Alfu Romeo.

První body získal Williams v Maďarsku. Podle Russella to byl přelomový moment.

„Po zisku těchto bodů v Maďarsku byl na bedrech všech menší tlak,“ řekl Russell.

„Samozřejmě, že i ve Spa jsme dosáhli opravdu skvělého výsledku, a myslím, že to celý tým opět povzbudilo, aby si řekl: ‚Dokážeme to, když všichni vyniknou a odvedou dobrou práci‘.“

„Dokazuje to, že když každý člen týmu odvede svůj díl práce, jak nejlépe umí, jsou možné dobré věci. Jsem rozhodně šťastný.“