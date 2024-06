Williamsu dochází se Sainzem trpělivost. Začal prý znovu jednat s ostatními jezdci

Sainz je nepochybně nejlepším jezdcem, který je k dispozici. Když odmyslíme některé méně reálné možnosti, tak má v podstatě tři varianty:

Sauber (Audi): Jedná se o nový projekt, budoucí tovární tým. Nikdo ale neví, jak na tom v roce 2026 a dál budou.

Williams: Pod vedením Jamese Vowlese nabírá inženýry a má motor Mercedes, u kterého se v roce 2026 očekává, že bude opět silný.

Alpine: Sezónu začal katastrofálně, ale zlepšuje se. Stojí za ním Renault, vrátil se do něj Briatore. Na druhou stranu se spekuluje, že od roku 2026 už nebude výrobcem. Podle Motorsport.com se chce Briatore dohodnout s Mercedesem, takže to v konečném důsledku může být i výhoda.

Podle Motorsport.com požádal Sainz tým Williams o další odklad rozhodnutí, aby mohl zvážit, co mu nabídne Alpine.

Očekává se, že Sainz půjde trochu proti obvyklému proudu a bude chtít kratší smlouvu pro případ, že by se uvolnilo místo třeba u Red Bullu. A co si budeme nalhávat, při pohledu na výsledky Péreze to nelze vyloučit.

Všechny tři týmy na tom v současné době nejsou dobře. Chtějí využít změn pravidel a vybudovat projekt a k tomu potřebuji jezdce s delší smlouvou.

Zatímco Sauber je ještě ochoten čekat, Williamsu už pomalu dochází trpělivost a restartoval jednání s jezdci, se kterými už byl v kontaktu na začátku roku. Konkrétně jde o Estebana Ocona a Valtteriho Bottase. James Vowles oba zná z jejich působení u Mercedesu.

Williams také hledá někoho, kdo bude oddaný projektu a je otázkou, zda je váhající Sainz z tohoto pohledu tou nejlepší volbou.

Ocon a Bottas by mohli být ve hře také o ostatní sedačky. Konkrétně Ocon by mohl zamířit k Haasu, kde by patrně doplnil Olivera Bearmana. Může být společně s Bottasem také na seznamu Audi, pokud Sainz odmítne.

„Ano, možností je mnoho, ale nebudu komentovat, jaká je priorita,“ řekl Ocon, který dal také jasně najevo, že ani on nechce sedět se založenýma rukama a riskovat, že zůstane bez sedačky, jako se to stalo v roce 2018.

„Určitě to za žádnou cenu nechceme prožít znovu. Momentálně to jde dobře, probíhá spousta hlubokých diskusí a snad by se to mělo brzy vyřešit.“