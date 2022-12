Williamsu chybí dva až tři roky, než znovu začne naplno využívat svůj potenciál

Tým Williams potřebuje ještě další dvě nebo tři sezóny formule 1, aby znovu začal naplno využívat svůj potenciál.

Po loňské sezóně, ve které obsadil v konečném pořadí Poháru konstruktérů osmé místo, když překonal Alfu Romeo a Haas, skončil letos Williams znovu poslední, stejně jako v sezóně 2020.

Technický ředitel François-Xavier Demaison vysvětlil, že tým se nyní po převzetí investiční společností Dorilton Capital v roce 2020 zaměřoval na investice a změnu infrastruktury v továrně v Grove.

„Investovali jsme spoustu peněz a úsilí do modernizace společnosti. Z mnoha důvodů, zejména finančních, byl Williams trochu zaseknutý v minulosti, takže to byla priorita. Investovali jsme do větrného tunelu, do továrny a do lidí,“ vyjmenovává Demaison.

„Pomalu se dostáváme tam, kde jsme, ale k vybudování týmu potřebujete dva nebo tři roky. A abychom z tohoto týmu dostali maximum, jsou to další dva nebo tři roky. Je to dlouhá cesta.

„Inženýr nikdy není spokojen s rychlostí vývoje. Takže vám neřeknu čísla, protože to by naznačovalo, kde jsme. Ale jde to dobře.

„Tým stále více spolupracuje. Začínám pozorovat pracovní atmosféru, která se mi líbí. Lidé se střídají, mluví a diskutují. Občas jsou ty diskuse obtížné.

„Síla týmu ale je, když můžete svému týmovému kolegovi říct, že odvedl špatnou práci a příště to musí být lepší, a my jdeme tím směrem. Vidím přicházet tu dynamiku a opravdu se těším, až v budoucnu uvidím výsledky.“

Po třech sezónách z Williamsu odchází Nicholas Latifi, kterého nahradí nováček Logan Sargeant. Pro druhou sezónu zůstává Alexander Albon, který letos získal všech 8 bodů týmu, když bodoval v Austrálii, Miami a Belgii.