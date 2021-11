Williamsu budou chybět kilometry na nových pneumatikách. Nezúčastní se testu po skončení sezóny

Testy 18palcových pneumatik začaly už v roce 2019. Nyní jsou už dokončené „vývojové testy“, ale po skončení sezóny proběhnou v Abú Dhabí testy již hotových pneumatik.

Nové vozy samozřejmě ještě nejsou hotové a na ty současné 18palcové pneumatiky nasadit nelze. Týmy proto musely své vozy upravit. Ve F1 se tomu říká „mule car“ – tedy jakýsi hybridní vůz, který je sice postaven dle současných předpisů, ale lze na něj nasadit nové pneumatiky. Williams bude na testech chybět.

„Bohužel nemůžeme nic dělat. Nepojedeme tam, protože nemáme hybridní vůz a to nám brání v tom, abychom v testu jezdili,“ řekl Dave Robson z Williamsu pro Motorsport.com.

Robson vysvětlil, že rozhodnutí nepostavit „mule car“ bylo učiněno z finančních důvodů, protože Williams nebyl přesvědčen, že přínos účasti na testu stojí za náklady na vytvoření podobného vozu.

„Víme, že hybridní vůz by byl přínosem, ale bohužel v době, kdy jsme se k tomu museli zavázat, jsme na to prostě neměli prostředky. Bylo to rozhodnutí, které padlo před strašně dlouhou dobou, a my s tím nemůžeme nic dělat.“

„O co nakonec přijdeme? Řekl bych, že začneme zimní testování pravděpodobně trochu pozadu. Pokud však bude auto fungovat dobře, měli bychom to rychle dohnat.“