Williamsová věří v obrat na trati a pochlubila se kvalitními zájemci o tým

13:09 | Jeden z dalších aspektů. Není to jen o trati a vozech. V současné době jsou podmínky takové, že v případě nehody nemůže vzlétnout vrtulník. A ten je s ohledem na vzdálenost Štýrského Hradce klíčový.

12:57 | Problém pro GP Maďarska: každý z rizikové země (z pohledu F1 hlavně Velká Británie) se může zdržovat jen na okruhu a v hotelu. Pokud bude "chycen" jinde, dostane 15 tisíc euro pokuty. Může to odradit zejména novináře nebo lidi z doprovodných sérií.

11:16 | Na Red Bull Ringu prší. Pokud by dnes kvalifikace nebyla možná, existují tři scénáře: 1) Kvalifikace by se jela v neděli dopoledne (pravděpodobné, má být hezky), 2) Vzaly by se výsledky třetího tréninku (pokud bude), 3) vzaly by se výsledky druhého tréninku.

11:07 | Závod formule 3 kvůli dešti skončil předčasně...