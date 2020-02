Williamsová doufá, že Drive to Survive ukáže pravdu o problémech týmu

Formule 1: Touha po vítězství (Formula 1: Drive to Survive) má premiéru už zítra. Jeden díl se bude věnovat loňským problémům Williamsu. Tým byl beznadějně poslední na startovním roštu, ale nestihl ani začátek testů, měl problémy s náhradními díly apod.

„Nechci zničit překvapení, ale existuje epizoda o testování v roce 2019 a myslím si, že nám to jako týmu umožňuje sdělit verzi událostí, kterou bychom jinak neměli příležitost lidem ukázat.“

Podle Williamsové to týmu „umožňuje skutečně ukázat krev, pot, slzy a bolest,“ která byla v pozadí toho všeho.

„Lidé někdy vidí jen situaci a plně to nepochopí a učiní soud. Doufám, že naše epizoda skutečně ukáže pravdu v zákulisí a jak bolestivé to bylo pro nás všechny.“

„Z našeho pohledu je to také skvělá příležitost, skvělá platforma pro to, abychom mohli ukázat skutečné příběhy za dvěma vozy, které v neděli odpoledne vyjíždějí na startovní rošt.“

Spolupráci s Netflixem si Williamsová pochvaluje. „Kamery ignorujete. Jsou velmi dobří. Tým Netflixu je fantastický. Už jsme s nimi spolupracovali dva roky a vždy si byli velmi dobře vědomí toho, kde jsou a kam se postavit.“

„Vždy jsme byli týmem, který je poměrně otevřený, pokud jde o sdílení tohoto skvělého sportu, do kterého jsme zapojení a ukázání toho, co to znamená být týmem formule 1.“

„Mít kamery kolem sebe nemusí být nutně obtěžující, protože chápeme dlouhodobý dopad toho, co tyto kamery dělají.“

Foto: Getty Images / Charles Coates