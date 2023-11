Williams zazářil v kvalifikaci, Albon se Sargeantem budou ve třetí řadě

Třetí řada startovního roštu Velké ceny Las Vegas formule 1 bude patřit pilotům Williamsu Alexanderu Albonovi a Loganu Sargeantovi, kteří tím dosáhli nejlepšího výsledku týmu od roku 2016.

Oba jezdci přitom oproti výsledkům kvalifikace ještě jednu pozici vydělali díky penalizaci Carlose Sainze, který klesne až na dvanácté místo.

Jak Albon, tak Sargeant ve třetí části vsadili jen na jedno měřené kolo, zajetými časy se zařadili na šesté a sedmé místo.

„Dnes jsme to zvládli velmi dobře. Věděli jsme, že tato trať nám bude sedět, vždy je to ale trochu děsivé, když jsou taková velká očekávání a tlak, takže jsem rád, jak to dopadlo,“ řekl Albon.

„Celý víkend jsme se potýkal s brzdami a po nehodě ve třetím tréninku jsem si musel opět začít věřit. Ještě jednou děkuji týmu za to, že mi připravil vůz pro kvalifikaci.

„Zítra to bude o drolení. Vozy, které se s tím potýkají, pojedou pravděpodobně o 1,5 sekundy pomaleji a budou při předjíždění zranitelné. My se s tím potýkali v pátek, ale udělali jsme nějaké změny v nastavení, které by to měly pomoci zmírnit. Díky penalizacím startujeme na pátém a šestém místě, zítra to tedy musíme jen dokončit.“

Sargeant dosáhl nejlepšího kvalifikačního výsledku

Američan Logan Sargeant dosáhl na domácí půdě nejlepšího kvalifikačního výsledku v kariéře F1.

„Dnešek byl už od třetího tréninku opravdu dobrý. Jsem velmi rád, že jsem zvládl tři samostatné části a konečně vytěžil z potenciálu, který jsme měli. Udělat to tady ve Vegas je výjimečné a zvýrazňuje to skutečnost, že tady máme skvělé auto,“ řekl Sargeant.

„Byl to skvělý den pro tým a všem gratuluji. Tvrdě jsme pracovali a věděli jsme, že tento víkend budeme mít dobrou příležitost, začali jsme dobře. Nejdůležitější je, že máme dvě auta blízko čela startovního roštu.“