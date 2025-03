Williams začal sezónu s oběma jezdci v Q3, u týmu panuje nadšení

Naposledy se oba jezdci Williamsu dostali do Q3 vloni ve Velké ceně Ázerbájdžánu, kde Albon s Francem Colapintem startovali z osmého a devátého místa. Šesté místo Albona je nejlepším výsledkem Williamsu v kvalifikaci od Las Vegas 2023, kde šestý rovněž startoval thajsko-anglický pilot.

„Mířili jsme do top 10, takže šesté místo je fantastické a jsem velmi šťastný. Máme skvělé auto, jednoduché na ovládání, předvídatelné. Letos je to mnohem lépe ovladatelné auto,“ pochvaluje si Albon.

„Je to opravdu vyrovnané a souboj ve středu pole bude letos těsný, tohle je pro nás ale skvělé umístění na začátek. Mám také pocit, že ani v kvalifikaci není vůz nejlepší, největšího zlepšení jsme dosáhli v závodním tempu. Jsme v úplně jiné pozici, než jsme byli před rokem.“

Sainz při prvním víkendu s Williamsem postoupil do Q3

Sainz do týmu z Grove přestoupil po čtyřech sezónách u Ferrari a hned v první kvalifikaci dokázal spolu s Albonem postoupit až mezi deset nejrychlejších.

„Jsem velmi šťastný a velmi hrdý na celý tým. Způsob, jakým jsme se dokázali přes zimu zlepšit a dát dohromady auto, které nám umožnilo dostat se s oběma vozy do Q3, je skvělý. A může to být ještě lepší, protože mám v sobě velký potenciál, jakmile pochopím, jak mohu zajet ještě lepší kolo v Q3,“ řekl Sainz pro Sky Sports F1.

„Byl jsem celkem silný v testech, když ale přišlo na Q3, nevěděl jsem, kde najít čas a udělal jsem pár chyb. Teď na tom musím zapracovat.“

Pro nedělní závod je předpovídán déšť. Sainz ale očekává, že se toho díky jízdě na mokru hodně naučí.

„Bude to moje vůbec první kolo ve Williamsu na mokru a bude to v závodě, takže křivka učení bude velmi strmá. Ale nejen pro mě, bude to tak pro všechny, kteří změnili tým, pro všechny, pro které je tato situace tak trochu nová. V kvalifikaci jste mohli vidět, že všichni tihle jezdci trochu zaostávali, protože jste vždy o krok pozadu,“ dodává Sainz.

„Když dobře znáte auto, můžete být vždy o krok vpředu a to je ten rozdíl, jestli jste o desetinu nebo dvě vpředu nebo o jednu až dvě desetiny vzadu. Cítím, že tohle je jen začátek. Budu se teď neustále zlepšovat.“