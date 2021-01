Williams věří, že mu pomohou nová pravidla kolem podlahy vozu

V rámci změn pravidel pro letošní sezónu, které mají za cíl snížit přítlak a tím ulevit pneumatikám, se týmy budou muset vypořádat s přísnějšími omezeními v oblasti podlahy vozu.

Změny se dotkne zejména oblast před zadními koly, kde se bude podlaha zužovat a ve které budou nově zakázány štěrbiny. Týmy již nějakou dobu tuto oblast využívají k tomu, aby získaly vyšší přítlak.

Vývoj v oblasti podlahy je velmi nákladný. Větší týmy proto mají výhodu, kterou, jak Williams věří, omezením pravidel ztratí.

„Jde o zásadní změnu podlahy, zejména oblasti u zadní pneumatiky. Je to oblast, kde máme podezření, že, řekněme, nepatříme ke špičce, takže doufejme, že to pro nás bude menší zásah než pro některé ostatní týmy,“ říká inženýr Williamsu Dave Robson.

„Myslím, že je to tradičně velmi náročná část vozu na pochopení, obzvlášť z toho pohledu, jak bude podlaha reagovat na pneumatiku, která se deformuje a opotřebovává.

„Snad to tedy bude mít velký efekt pro týmy na čele a pro nás možná menší. Doufáme v to. Z prvních jízd, které jsme absolvovali v pátek (v Abú Dhabí) jsou tu jisté náznaky, že by tomu tak mohlo být.“

Nové řešení podlahy pro rok 2021 si několik týmů již vyzkoušelo během tréninků v průběhu loňské sezóny F1. Mezinárodní automobilová federace (FIA) doufá, že pravidla pro letošní rok sníží přítlak o 10 procent.