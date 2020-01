Williams věří, že bude mít letos zdravý rozpočet

Vůz Williamsu už prošel nárazovými testy, takže by neměl chybět na prvních předsezónních testech, jak tomu bylo vloni. Claire Williamsová také věří, že tým má „zdravý racionální rozpočet“ na letošní sezónu.

Stáj z Grove prožívá patrně nejhorší roky své historie. Vloni měla nejpomalejší vůz na startovním roštu a kvůli poslednímu místu v šampionátu nedostane letos příliš mnoho peněz z podílu na komerčních právech.

Kromě toho Williamsu odešli sponzoři. Unilever (Rexona) přešel k McLarenu a polská ropná společnost PKN Orlen odešla spolu s Robertem Kubicou k Alfě Romeo.

Na druhou stranu přišli noví sponzoři a to i díky Latifimu. Nějaké peníze přinese také Nissany, který odjede tři páteční tréninky.

Williams rovněž získal prostředky prodejem většinového podílu v obchodní skupině Williams Advanced Engineering (WAE) společnosti EMK Capital.

„Sponzorství je těžké, není to snadné,“ řekla Williamsová pro Motorsport.com. Podle Williamsové jsou na tom ale jiné týmy při hledání sponzorů podobně a pro nikoho to není snadné.

„Náš obchodní model se ve skutečnosti silně spoléhá na sponzorství a nikdy to není snadné. Nebylo tomu tak za poslední desetiletí, ale stále se nám podařilo najít zdravý závodní rozpočet, se kterým bychom v průběhu roku mohli dělat to, co musíme.“

