Williams: Velké nehody maskují Sargeantův výkonnostní posun

Williams tvrdí, že Logan Sargeant dělá pokroky. Ty jsou však podle britské stáje maskovány nehodami.

Od konce letní pauzy sice uběhly teprve čtyři velké ceny, ale Logan Sargeant během nich stačil hned několikrát poměrně tvrdě havarovat.

Poslední větší ránu Američan prožil v kvalifikaci na GP Japonska, kdy vážně poškodil svůj vůz v poslední zatáčce okruhu v Suzuce. O moc lépe mu nevyšla ani neděle, kdy trefil Valtteriho Bottase a nakonec musel ze závodu odstoupit.

K posledním výkonům Sargeanta se ještě před začátkem závodu v Japonsku vyjádřil hlavní výkonnostní inženýr Williamsu Dave Robson.

„Myslím, že se jeho nehody nevyhnutelně dostanou do titulků, že? Mám však dojem, že trochu maskují jeho jinak stabilní výkony,“ uvedl Robson, kterého cituje Autosport, s tím, že až do kvalifikačního incidentu si Sargeant v Suzuce vedl slušně.

„Je to obtížný okruh. V pátek zde dobře začal a v sobotu na to navázal. Jenže pak ztratil kontrolu nad vozem v poslední zatáčce prvního kola... a opravdu to byla jen drobná chyba. Jakmile se v té zatáčce dotknete trávy, máte celou hromadu problémů a byla to opravdu škoda,“ pokračoval inženýr Williamsu.

„Myslím si však, že všechny havárie od Zandvoortu zamaskovaly, že se jinak neustále zlepšuje.“

Podle Robsona nicméně Sargeant kvůli svým nehodám riskuje, že Williams pro něj již nebude mít k dispozici náhradní díly nejnovější specifikace. Vývoj pro sezonu 2024 však z hlediska rozpočtu Američanovy nehody údajně neohrožují.

„Nemyslím si, že by kvůli tomu měla být nějaká panika. Budeme muset nechat opravit v továrně šasi, což zabere nějaký čas. Ale jinak máme dost dílů na to, abychom mohli pokračovat,“ dodal Robson.