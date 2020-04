Williams v roli rodiče. Chovejte se v online závodech slušně, vyzval tým své jezdce

Latifi i jeho týmový kolega George Russell pravidelně nastupují v závodech série Virtual Grand Prix, která je oficiální soutěží F1 na platformě F1 2019. V současné situaci, kdy se na závodních okruzích kvůli pandemii koronaviru nezávodí, jsou závody na počítačových simulátorech mezi jezdci velmi populární.

I během online závodů však může dojít k problémům, jak dokazují nedávné případy z amerického seriálu NASCAR. Závodník Bubba Wallace kvůli frustraci odstoupil ze závodu, zatímco Kyle Larson dostal několik trestů za rasistické urážky.

Zatímco Wallace kvůli tomu přišel o svého sponzora, Larson dopadl hůře. Na dobu neurčitou byl suspendován z NASCAR a tým Chip Ganassi Racing s ním pro jeho nevhodné chování rozvázal kontrakt.

Williams v reakci na tyto události vyzval své jezdce, aby se vždy chovali co nejlepším způsobem a nezapomínali, že ačkoliv u počítače jsou sami, na internetu je sledují tisíce lidí.

„Po Larsonově incidentu nám tým poslal zprávu, ve které nám připomněl, jak se chovat během online přenosů,“ řekl Latifi pro La Presse.

„Osobně vím, co je a co není přijatelné. Jsem spojen s týmem a jeho sponzory, kteří si chtějí udržet svou image. Vím, že musím být opatrný, ale to mi nezabrání být sám sebou a bavit se.“

Latifimu současná pandemie oddaluje jeho premiéru ve formuli 1. Závody na simulátorech jsou ale podle něj dobrou náhradou a mohl by v nich podle svých slov pokračovat i poté, co se znovu začne závodit ve skutečné formuli 1.

„Nikdy jsem si nemyslel, že to budu jezdit, ale po první Virtual Grand Prix mi to bylo navrženo. Podíval jsem se na pár videí, abych pochopil, jak vytvořit kanál (na Twitchi), jak nastavit kamery a podobně. Je to skvělý způsob, jak si prostřednictvím chatu být blíže a komunikovat spolu. Každému to umožňuje vidět nás v jiném kontextu, než během závodních víkendů,“ říká Kanaďan.

„Je to také dobrý způsob, jak udržet mozek ve střehu. Řízení není stejné jako realita, ale proces myšlení je podobný.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson