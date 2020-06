Williams v pátek ráno představí nové zbarvení. Bude bílo-modré?

Williams před pár týdny přišel o titulárního sponzora – firmu ROKiT. Důvody rozchodu obou partnerů nebyly oznámeny. Včera se objevily informace, že ROKiT přechází k Mercedesu.

Kvůli ztrátě sponzora bude Williams upravovat zbarvení letošního vozu. Nové barvy mají být představeny v pátek dopoledne.

Spekuluje se, že by mohl být letošní williams bílo-modrý, takže podobný zbarvení, které měl naposledy v sezóně 2013. Větší prostor by měl dostat sponzor Lavazza. Italského výrobce kávy přivedl k týmu Nicholas Latifi.

Náznaky podobného zbarvení navíc můžeme vidět i na overalech jezdců, které jsou vidět na webu formule 1.

Williams nyní hledá nové investory. Ve hře je i prodej celého týmu. Kromě toho hledá i nové sponzory.

„Pracujeme s novou agenturou a značně přepracováváme způsob, jakým uvádíme Williams na trh a máme v to obrovskou důvěru,“ řekla Claire Williamsová.

„Williams vždy odvedl dobrou práci, aby přilákal nové partnery do našeho sportu, do našeho týmu a já věřím a mám důvěru v to, že v tom budeme pokračovat. Je to skvělá značka. Je to skvělý tým. A jsme na velmi vzrušující cestě.“

