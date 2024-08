Williams: Upgrady, které letos ještě chystáme nasadit, mohou tvořit základ našeho vozu pro příští rok

Williams do konce letošní sezony chystá nasadit několik technických novinek, které by mohly být základem i vozu pro sezonu 2025.

Williams se v letošní sezoně zatím trápí. V prvních 14 závodech získal pouhé čtyři body, kvůli čemuž mu v Poháru konstruktérů patří až devátá pozice.

Důvodů, proč tomu tak je, je podle týmu hned několik. Stáj se během zimní přestávky soustředila především na modernizaci svého zázemí, kvůli čemuž šel do pozadí i vývoj současného vozu, který trápí mj. velká nadváha.

Některé z nedostatků nynějšího monopostu s označením FW46 chce tým vyřešit několika upgrady, které by měly být nasazeny ve druhé části letošní sezony.

Zároveň však Williams přiznává, že specifikace vozu, se kterou letošní sezonu dokončí, může být velmi podobná té, s níž začne ročník 2025.

Vzhledem k nástupu nových pravidel od sezony 2026 se chce následně tým co nejrychleji soustředit na vývoj vozu, který budeme vídat právě napřesrok.

„Je to zajímavá výzva, o které jsme mluvili už delší dobu,“ řekl Autosportu výkonnostní inženýr Williamsu Dave Robson.

„Existují věci pro sezonu 2026, na které se již můžeme začít dívat. Ne na aerodynamiku, což neumožňují pravidla (to bude možné až od 1. ledna 2025, pozn. red.), ale na některé jiné oblasti ano, a tento proces již nevyhnutelně probíhá,“ přiblížil dále Robson.

„Bylo to zajímavé, protože letošní a příští vůz můžete z velké části považovat za jeden projekt. Práce na něm skončí poměrně brzy. To znamená, že chystané upgrady na letošní vůz nasadíme s vědomím, že se zároveň stanou základem pro náš příští monopost. To nám ve výsledku ulehčí práci. Když něco z vozu FW47 nasadíme už letos, umožní nám to začít se plně soustředit na vůz pro rok 2026 co nejdříve,“ dodal inženýr Williamsu.