Williams stále s prázdným kontem. Russell věří, že nebýt kolize, tak bodoval

„Bylo to samozřejmě frustrující,“ řekl Russell. „Předtím jsem v šikaně předjel Sebastiana, ale on do mě potom narazil při výjezdu ze zatáčky, což si myslím, že v televizi asi nebylo.“

„To mu umožnilo se dostat do dosahu DRS a Kimi byl vzadu. Byl jsem venku, nechal jsem dost místa. Ale myslím si, že Kimi zablokoval kola za Sebastianem a následně ztratil zadní část.“

„Všichni tvrdě tlačíme a někdy to není snadné, ale je to frustrující, protože z auta jsem měl dobrý pocit, a podle toho, jak se závod vyvíjel, si myslím, že jsme mohli bodovat.“

Podle Russella by bylo pěkné získat nějaké body, ale auto není dost rychlé.

„Musíme i nadále opravdu tvrdě pracovat, aby mělo auto větší výkon, protože se nechceme spoléhat na štěstí v podobných závodech. Chceme se tam dostat, protože si to zasloužíme. Ale teď jsme tam, kde jsme.“

Haas a Alfa Romeo už letos body získaly. „Nejsou o nic rychlejší než my a já osobně nevěřím, že udělali něco lepšího než my,“ řekl Russell. Podle něj získali jezdci těchto týmů body právě díky problémům soupeřů.

„Několikrát jsme měli opravdu dobré závody a skončili jsme poměrně vysoko v pořadí, ale nedošlo k odpadnutí pěti vozů ze středu pole, což je rozdíl mezi bodováním a nebodováním.“