Williams si myslel, že je jeho podlaha v pořádku. Rozhodnutí FIA ale akceptuje

Podlaha Williamsu nevyhovovala pravidlům. Musí se vejít do určitého předepsaného objemu, což se nestalo – zkrátka byla moc široká.

„Používáme teď spíše skenovací techniky než fyzické měření, protože nejde jen o jeden bod, na který je třeba dávat pozor, ale o výšky a šířky napříč některými poměrně složitými tvary,“ řekl James Vowles na videu, které tým uveřejnil.

„Než jsme přijeli sem, skenovali jsme podlahu a auto několikrát. Proběhlo to ještě v továrně. Skenovali jsme v továrně samostatně podlahu i auto. Stalo se to i tady ve čtvrtek. A všechny tyto výsledky jsme ukázali FIA. Vyplývá z nich, že naše podlaha je v souladu s pravidly.“

„Ale záleží na rozhodnutí FIA, na jejich měřeních a jejich systémech, a to plně akceptujeme.“

„Nyní musíme pochopit, jak jsme se mohli mýlit ve vlastních měřeních a co musíme z hlediska procesu okamžitě změnit. Existuje pouze jedna oblast vozu, která neprošla. Je snadné to napravit.“

„Není za to zodpovědný nikdo jiný než my sami. Je to na našich bedrech. Nikdo jiný za to nemá žádnou odpovědnost. Musíme to řešit a okamžitě se s tím vypořádat.“

Podle Vowlese ale nový balík vylepšení přinesl očekávané zlepšení a to jak na jedno kolo, tak také na delší vzdálenost.

„Byli jsme (v pátek) v situaci, kdy se naše dlouhá jízda občas překrývala s Ferrari, což je úplně jiná situace, než jaká byla na začátku sezony.“