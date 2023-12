Williams si musí znovu osvojit vítězné myšlení, říká Fry

Po letech bez větších výsledkových ambicí se z Williamsu, který před několika lety odkoupila americká investiční společnost Dorilton Capital, stává organizace, jež by se v dohledné době ráda opět dostala mezi elitu.

Na cestě za tímto cílem by stáji z Grove měl pomoci i čerstvě příchozí Pat Fry, který se k 1. listopadu stal novým ředitelem technické kanceláře týmu.

„Konečným cílem je, abychom bojovali o tituly,“ uvedl Fry, kterého cituje Autosport.

„Za dva až čtyři roky se musíme dostat zpět do boje a probojovat se do první trojky. Je to těžký úkol, když vycházíte z toho, kde jsme nyní, ale myslím, že je všechno možné,“ je přesvědčen zkušený inženýr, který v minulosti pracoval například pro McLaren, Ferrari a naposledy pro Alpine.

„V minulosti jsem pracoval s Ronem (Dennisem, bývalým šéfem McLarenu, pozn. red.), pro kterého znamenalo, že druhý je první z poražených. Pak jsem pět let pracoval ve Ferrari, kde se slaví pouze vítězství, takže jsem v tomto směru trochu poznamenaný.

Něco takového si musíme vybudovat zpět, abychom byli vítězným týmem. Musíme rozvíjet lidi i jejich myšlení. Myslím, že je snadné to popsat, ale těžké udělat,“ pokračoval Fry, který ve své nové roli u Williamsu bude zodpovědný za dlouhodobou strategii, co se technického oddělení týká.

„Nejdříve se budu zaobírat tím, jaké nástroje a technologie budeme potřebovat za pět let. Musíte myslet tak daleko dopředu, protože zavedení mnoha těchto věcí trvá dlouho. Už jsem vedl pohovory s různými vedoucími oddělení. Bylo dobré získat jejich představu o tom, kde jsme, kam se potřebujeme dostat a pak se pokusit dát vše dohromady,“ dodal Fry.