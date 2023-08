Williams se stále opírá o berle, ale náprava již probíhá, říká Vowles

Šéf Williamsu James Vowles přiznává, že jím vedený tým stále potřebuje najmout nové pracovníky, ale zároveň již prochází ozdravným programem.

James Vowles se stal týmovým šéfem Williamsu jen krátce před začátkem letošní sezony. Bývalý hlavní stratég Mercedesu se snaží Williams posunout na novou úroveň, ať už z hlediska infrastruktury týmu, tak z pohledu personálního obsazení.

Posledním úlovkem britské stáje je v tomto ohledu získání zkušeného inženýra Pata Frye, který pro Williams začne pracovat od listopadu. Tím však posilování technického oddělení stáje z Grove nekončí, a než se tak stane, bude Williams podle Vowles limitován.

„Tým, který mám za sebou, v současné době zaplňuje prázdná místa, ale je jasné, že se stále opíráme o berle. Snažíme se dělat deset věcí, nicméně vždy je lepší, když se soustředíte pouze na jednu,“ přiznává Vowles, kterého cituje Autosport.

„V rámci padoku nejsem skvělým inženýrem, jsou tu lepší. Jsem ale někým, kdo má vizi, kam se chceme dostat a vedu lidi tímto směrem,“ nechal se slyšet šéf Williamsu.

Jedním z cílů podle jeho slov je, aby si pomocí najmutí nového personálu trochu uvolnil ruce. V současné chvíli totiž musí dělit svůj čas mezi závodní strategii, přidělování financí, ale třeba i účast na zasedáních Komise F1.

„V případě dneška je to tak, že budu trávit 10 minut tím, že se budu starat o to, co z technického pohledu připravujeme pro příští závody, 10 minut se budu zabývat závodní strategií, 10 minut věnuji tomu, jak budeme utrácet finance v příštích třech letech a dalších 10 minut se budu soustředit na Komisi F1,“ přiblížil.

„Čím více se budu moci soustředit na oblasti, ve kterých si myslím, že budu silnější, což je strategie pro příštích pět let, tím silnější bude i Williams,“ dodal 44letý Vowles s tím, že technické záležitosti bude mít primárně na starost Pat Fry.