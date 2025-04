Williams se stal patrně prvním týmem, který se už plně soustředí na vůz pro příští rok

Williams letos už získal o dva body více než za celou loňskou sezónu. Aktuálně je na šestém místě v Poháru konstruktérů, ale to nic neznamená. Situace ve středu pole je velmi dynamická a pořadí se rychle mění.

Podle webu The Race je Williams patrně prvním týmem, který se už soustředí výhradně na vůz pro rok 2026. V tunelu bychom tak našli už jen model vozu pro příští rok.

Nová pravidla nabízí velkou příležitost k nalezení velkých zisků. Neznamená to, že by letošní vůz už nedostal nové díly. Některé jsou samozřejmě ve výrobě a tým může také pracovat na vylepšeních nebo úpravách, které nevyžadují práci ve větrném tunelu – to se týká konec konců třeba i práce na nastavení vozu.

Williams vloni skončil předposlední, takže času v aerodynamickém tunelu má poměrně hodně. V polovině roku dojde k přepočtu, ale je zřejmé, že si tým výrazně nepohorší.

Šéf Williams James Vowles uvedl, že ani on, ani majitelé týmu Dorilton Capital nemají příliš velké obavy z konečného umístění v letošním Poháru konstruktérů. Jsou připraveni i obětovat určité zisky z podílu na komerčních právech.

Mnohem důležitější je zavedení struktur a procesů, které budou rozhodující pro to, aby měl tým v budoucnu reálnou šanci bojovat o vítězství v závodech a v šampionátech.

Podle Vowlese proto nebylo těžké přesvědčit majitele týmu, že je nutné se soustředit na nadcházející éru.

„Nebylo to vůbec těžké, protože jedním z důvodů, proč jsem se k tomuto subjektu připojil, bylo to, že jsme od samého začátku vedli upřímnou diskusi o tom, že to bude trvat tak a tak dlouho, že to bude vyžadovat takové a takové množství investic a že se nemůžeme řídit krátkodobým hlediskem. To bylo od počátku zcela v souladu a dohodnuto.“

Stejné rozhodnutí čeká dříve nebo později všechny týmy, ale třeba u McLarenu to bude obtížnější, protože letos má unikátní příležitost získat oba tituly, což se v dalších letech nemusí opakovat.

Ve středu pole budou podobná rozhodnutí jednodušší. To se týká třeba i Astonu Martin. Andy Cowell v Džiddě potvrdil, že se tým nechystá využít služeb Adriana Neweyho pro zlepšení letošního vozu.

„Ardrianův konstrukční čas se stoprocentně soustředí na rok 2026,“ řekl Cowell. „Nastoupil v březnu, takže nastalo období, kdy se seznamoval s předpisy a s koncepční prací, kterou jsme dělali v předchozích několika měsících.“