Williams se letos podruhé dostal do Q3 s oběma vozy

Podruhé za sebou odstartuje Carlos Sainz z Williamsu do závodu z šesté pozice, kterou si vyjel v kvalifikaci na Velkou cenu Miami formule 1. Do třetí části se dostal i jeho týmový kolega Alex Albon, ten bude stát za ním na sedmém místě.

Letos podruhé se mezi deset nejrychlejších v kvalifikaci dostali oba piloti Williamsu, přičemž Sainz podruhé v řadě zajel šestý čas.

„Z kvalifikačního výsledku mám velkou radost. Už od prvního tréninku jsem se v autě cítil dobře a věděl jsem, že jsem tento víkend rychlý, takže je příjemné vytěžit z auta maximum,“ řekl Sainz.

„Tento víkend ale ještě neskončil a musíme zvládnout skvělý závod, pokud chceme získat nějaké body, takže se plně soustředíme na neděli.“

Albona penalizace zklamala, ale nerozhodila

Alexander Albon v dramatickém sprintu, který poznamenal déšť, obsadil čtvrté místo. Následně ale přišla pětisekundová penalizace za "překročení minimálního času pod safety carem" a propad za body.

Britsko-thajský pilot ale ukázal rychlost i v kvalifikaci, ačkoliv z penalizace byl frustrovaný.

„Je těžké jít do kvalifikace hned poté, co dostanete penalizaci v dobrém sprintu. Snažíte se to ze sebe setřást a jít znovu, ale je to složité. Myslím ale, že se mi to povedlo,“ řekl v kvalifikaci sedmý Albon.

„Výzvu jsem přijal, jsem spokojen a mít oba vozy v Q3 je pro tým skvělé. Naše rychlost je velmi silná a tohle nám v neděli pomůže. V závodě můžeme odvést dobrou práci, potřebujeme jen čistý závod.“

Zdroj: Williams