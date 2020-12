Williams: Russell už po jednom závodě za Mercedes vidí, co bychom mohli změnit

Russell má za sebou dvě sezóny ve F1. Obě strávil ve Williamsu, pro letošní Velkou cenu Sachíru však jako člen programu Mercedesu nahradil Lewise Hamiltona, který se nakazil koronavirem.

Russell si v Bahrajnu vedl velmi dobře. V kvalifikaci jen o 26 tisícin nestačil na druhého pilota Mercedesu Valtteriho Bottase, který získal pole position. Hned po startu se ale Russell dostal do vedení a mířil za vítězstvím, o které jej ale připravily problémy při zastávce v boxech a následný defekt. Pro poslední závod sezóny se do kokpitu vrátil Hamilton a Russell zamířil zpět do trápícího se Williamsu.

Mladý Brit sice nemůže vyzradit žádné z tajemství Mercedesu, může však svými získanými zkušenostmi pomoci Williamsu ukázat, jak vítěz Poháru konstruktérů v posledních sedmi letech pracuje.

Jednou z takových oblastí bude systém startu. Russell měl v Bahrajnu velmi dobrý rozjezd z druhého místa a do první zatáčky už najížděl na vedoucí pozici.

Podle inženýra Williamsu Davea Robsona už Russell přišel s nápady, jak se zlepšit v některých oblastech.

„Je to něco, co zmínil. Předvedl obzvlášť dobrý (start v Mercedesu) a několik dobrých startů měl i s naším vozem, myslím ale, že nám chybí konzistence,“ řekl Robson.

„Pravděpodobně je to díky tomu, co dělají na svém autě než na jezdci. Má (Russell) několik nápadů, obzvlášť kolem toho, jak by změnil páčku spojky na volantu, jde tedy především o ergonomii. Během zimy se na to můžeme podívat.

„Myslím, že celý systém hnacího ústrojí je trochu odlišný, zajímavější ale bývá příprava pneumatik a přilnavost, kterou budete mít na startu. S tím souvisí nastavení spojku. Myslím, že se z toho můžeme něco naučit.“

Vzhledem k odlišným konceptům monopostů Mercedesu a Williamsu není možné zcela přenést specifická řešení jednotlivých částí. Podle Robsona ale z pohledu výkonnosti existují obecné koncepce, které by Williamsu mohly pomoci.

„Základní rychlost vozů je zřejmě tak odlišná, že nemůžeme jednoduše postavit naše auto jako jejich. Nejde to tak jednoduše, jak by si zřejmě (Russell) přál.“