Williams původně plánoval nechat Sargeanta ve F2 dva roky

Logan Sargeant, kterého letos čeká v barvách Williamsu první sezóna ve formuli 1, měl v juniorské formuli 2 původně strávit dvě sezóny. Svými výkony ale „velmi rychle“ ukázal, že je připraven na vstup do F1.

Junior Williamsu Sargeant se stane prvním Američanem od Scotta Speeda v roce 2007, který pojede kompletní sezónu ve F1.

Sargeant si sedačku po Nicholasi Latifim zasloužil svou první sezónou ve F2, ve které získal dvě vítězství a v šampionátu obsadil celkové čtvrté místo.

Sportovní ředitel Williamsu Sven Smeets prozradil, že tým původně plánoval nechat Sargeanta ve F2 dvě sezóny, Američan ale vloni ukázal, že další rok v juniorské kategorii už nepotřebuje.

„S Loganem jsme ve F2 měli dvouletý plán. Myslím, že tak začínají všichni. Když sezóna odstartovala, velmi rychle, a hlavně po Silverstonu a následujících závodech, jsme viděli jeho potenciál a to, že s ním možná nebudeme muset jet dvě sezóny ve F2,“ řekl Smeets pro Autosport.

„Neřekli jsme mu 'musíš vyhrát F2 nebo být na druhém místě'. Byl to jen jeho postup ve F2, čistá rychlost na jedno kolo, a on sám dospěl. Bylo to také tím, jak se vyvíjel na simulátoru, při fyzických kempech, které pro jezdce máme, na média trénincích. Všechno se to vyvíjelo tak, že v létě jsme v něm začali vidět jednoho z uchazečů.“

Smeets doufá, že podobně „rychlé kroky“ jako ve F2 dokáže Sargeant předvést i ve F1, připouští však, že bude čelit „těžkým momentům“.

„Na okruzích, kde se začíná, v Saúdské Arábii není mnoho prostoru pro chybu, v Austrálii také ne. Bude muset poznat limity vozu formule 1. Jsou tu tři dny testů, z toho jeden a půl dne je jeho, a pak jdete hned do závodu. Nemůžete říct, že odjedete pár tisíc kilometrů, abyste zjistili, jak daleko můžete s těmito vozy na trati zajít. Víme, že to bude součástí procesu učení.“

Přímé srovnání bude pro Sargeanta představovat jeho týmový kolega Alex Albon, podle Smeetse by ale nebylo spravedlivé očekávat, že Sargeant bude okamžitě na úrovni svého týmového kolegy.

„Pokud auto bude tam, kde bychom ho chtěli, tak první věcí samozřejmě je vyzvat vašeho týmového kolegu, to je číslo jedna. A pokud jste v pozici, kdy můžete bojovat o body, tím lépe. Nemůžeme mu ale v Bahrajnu (prvním závodě sezóny, pozn. redakce) říct, že musí porazit Alexe. Nemyslím si, že by to vůči němu bylo fér. Ale takový je cíl. Zlepšovat se, využít tuto sezónu k učení a v roce 2024 do toho jít naplno.“