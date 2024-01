Williams prodloužil smlouvu s Mercedesem do roku 2030

Mercedes v současné době dodává své pohonné jednotky největšímu počtu týmů. Nejspíše to tak zůstane i v budoucnu. Smlouvu s Mercedesem nově prodloužil Williams. Už vloni to udělal McLaren. V obou případech jde o prodloužení do roku 2030, které tak zahrnuje i novou éru. V roce 2026 přijdou nové pohonné jednotky, které budou jednodušší a budou využívat udržitelné palivo.

„S Mercedes-Benz dlouhodobě spolupracujeme a jsme nadšeni, že můžeme tuto spolupráci rozšířit i do další éry formule 1,“ řekl šéf Mercedesu James Vowles.

„Odborné znalosti, podpora a technologie, které Mercedes přináší, se dokonale shodují s aspiracemi našeho týmu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tato dlouhodobá dohoda s Mercedesem je pozitivním krokem a je součástí našich cílů do budoucna, přičemž si i nadále zachováme vlastní konstrukční a výrobní zkušenosti a schopnosti.“

Změny od roku 2026

V roce 2026 bude Mercedes dodávat své pohonné jednotky svému týmu, Williamsu a McLarenu.

Aston Martin, který je dnes čtvrtým zákazníkem Mercedesu, přejde na pohonné jednotky Honda.

Ferrari bude dodávat pouze Haasu.

Renault (Alpine) zatím kromě vlastního týmu žádného zákazníka nemá, ale potenciálně by mohl dodávat Andrettimu, pokud vstoupí do F1.

Tým Stake přejde v roce 2026 na pohonné jednotky Audi a stane se továrním týmem.

Red Bull vyvíjí ve spolupráci s Fordem vlastní pohonné jednotky pro sebe a tým AlphaTauri.