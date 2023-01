Williams přestal s vývojem, když bylo jasné, že se z posledního místa neodlepí

Když bylo zřejmé, že Williams v loňském ročníku Poháru konstruktérů formule 1 skončí na posledním místě, rozhodla se britská stáj dále nevyvíjet svůj monopost a přesunout pozornost na přípravu modelu pro letošní sezónu.

Po osmém místě v ročníku 2021 Williams vloni klesl v Poháru konstruktérů zpět na poslední místo, které obsadil i v letech 2018 až 2020.

Pro Williams vloni bodovali všichni tři piloti, kteří v průběhu sezóny usedli za volant FW44. Body získali Alexander Albon, Nicholas Latifi a při premiéře také Nyck de Vries, který v Monze pro jeden závod nahradil Albona.

Celkových 8 získaných bodů ale bylo daleko za 35 body, které nasbíralo deváté AlphaTauri.

Jost Capito, který začátkem prosince odstoupil z funkce šéfa týmu, v rozhovoru před svým odchodem řekl, že tým „postupoval tak, jak chtěl“.

Rychlostí vývoje ale nedokázal konkurovat dalším týmům, což vedlo k rozhodnutí nepokračovat v nasazování dalších vylepšení na FW44. Capito také řekl, že velké vylepšení, které tým přivezl pro závod na Silverstonu, sice fungovalo, další velký vývoj by ale přinesl jen malé zlepšení a tým by nedosáhl posunu v šampionátu.

„Když krátce poté vidíte, že ztráta na deváté a osmé místo je příliš velká, nemá smysl vynakládat velké úsilí na současný vůz,“ řekl Capito.

„Zůstali bychom desátí a chybělo by nám to ve vývoji auta na příští rok. Když jsme tedy viděli, že budeme desátí, nezáleželo na tom, jaká byla ztráta, věnovali jsme pak veškeré úsilí do vozu pro příští rok. To jsme udělali krátce poté, co jsme nasadili velké vylepšení na Silverstonu.“

Williams se stále dostává z těžkého období v letech 2018 až 2020, kdy v Poháru konstruktérů skončil poslední a potýkal se také s finančními problémy.

V létě 2020 tým koupila americká investiční společnost Dorilton Capital. Williams podle Capita musí po předčasném ukončení vývoje loňského vozu letos „udělat krok vpřed, jinak je něco opravdu špatně“.

„Stále nejsme tam, kde jsou ostatní. Proto je potřeba skutečně dlouhodobý výhled, dokud to nebude vyváženo. Říkáte si 'teď máte všichni stejné množství peněz, takže byste měli být všichni na stejné úrovni'. Ne, týmy šly do rozpočtového stropu z různých úrovní. Léta před rozpočtovým stropem mohl Williams sotva co investovat, takže zaostávali a propadali se. Dostihnout soupeře se stejnou částkou, jakou mají všichni, to nejde vyřešit jen tím, že do toho budou cpát peníze.“

Kromě Capita skončil u Williamsu začátkem prosince také technický ředitel François-Xavier Demaison.