Williams potvrdil, že Latifi na konci sezóny u týmu končí

Vedle Alexe Albona bude příští rok u Williamsu jezdit někdo jiný, než jeho současný týmový kolega Nicholas Latifi. Ten končí.

Williams dnes potvrdil, že Latifi na konci roku skončí.

„Chtěl bych poděkovat Nicholasovi za jeho tři roky tvrdé práce s Williamsem,“ řekl šéf týmu a generální ředitel Jost Capito. „Je to skvělý týmový hráč, který má skvělý přístup ke svým kolegům a práci a je v celém podniku oblíbený a respektovaný.“

„Náš společný čas se nyní chýlí ke konci, ale vím, že vynaloží veškeré úsilí na maximalizaci toho, co můžeme společně udělat po zbytek této sezóny. Přejeme mu do budoucna hodně štěstí a v kokpitu i mimo něj.“

„Můj první debut ve F1 byl odložen kvůli pandemii. Nakonec jsme ho započali v Rakousku, a přestože jsme společně nedosáhli výsledků, jak jsme doufali, byla to i tak fantastická cesta,“ řekl Latifi.

„Získání prvních bodů v Maďarsku v loňském roce byl okamžik, na který nikdy nezapomenu. Přesunu se do další kapitoly své kariéry se speciálními vzpomínkami na dobu strávenou v tomto zaníceném týmu. Vím, že nikdo z nás do konce sezóny nepřestane vynakládat veškeré úsilí.“

Kdo místo Latifiho?

Je nepravděpodobné, že by Latifi získal někde sedačku pro příští rok. Na druhou stranu na jeho místo neexistuje jednoznačný favorit. Do Williamsu by mohl přijít De Vries, který je ale spojován třeba také s AlphaTauri. V Grove by mohli také zalovit ve vlastních řadách a dát šanci Loganu Sargeantovi. Nepříliš velkým překvapením pak může být příchod Micka Schumachera, který nemá jistou sedačku u Haasu.

Letos zatím bez bodů

Když odmyslíme Nica Hülkenberga, který na začátku roku zaskočil za Sebastiana Vettela u Astonu Martin, je Latifi jediným jezdcem, který letos nebodoval. Na Alexe Albona ztrácí a nestačil ani na De Vriese, který jel v Monze v Albonově voze.

Kanaďan debutoval ve F1 v roce 2020. V průběhu tří sezón bodoval jen dvakrát – vloni Maďarsku a následně po letní přestávce ve Spa.