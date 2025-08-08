Williams potřebuje kompletní změnu filozofie a designu, říká Sainz

Williams zatím drží páté místo v Poháru konstruktérů. Na záda mu ale dýchají další týmy. V Maďarsku navíc nebodoval.
Carlos Sainz nebyl výsledkem v Maďarsku příliš překvapený. „Hungaroring byl pro tým vždy obtížnou tratí,“ řekl Sainz, kterého cituje Motorsport Total.
„Pocházím z týmu, který získal pole position. Teď jsem v týmu, který se mnou dosáhl 13. místa. Proto jsem mohl Williamsu poskytnout velmi jasnou zpětnou vazbu, proč tento vůz na takové trati zaostává.“
Důvodem má být aerodynamické nastavení vozu. Jezdcům se nedaří ve středně rychlých až rychlých zatáčkách dosáhnout potřebné rychlosti.
„Proto nám dlouhé rovinky a krátké, úzké zatáčky vyhovují. Ale jakmile se dostaneme do dlouhých kombinovaných zatáček, jako ve Španělsku, Maďarsku nebo Kataru, auto má potíže. Williams potřebuje kompletní změnu filozofie a designu.“
Je otázkou, kolik toho může tým udělat, protože vývoj vozu byl ukončen a Wiliams se soustředí na příští rok. Může ale pracovat s nastavením nebo s díly, které má k dispozici.
„Snažíme se pochopit, co musíme upravit, aby byl vůz příští rok univerzálnější a poskytoval nám lepší platformu na různých tratích.“
„Všichni jsme na stejné vlně a optimističtí ohledně budoucnosti. Problém je jen v tom, že nemůžeme zpětnou vazbu přímo implementovat, protože auto už se nedostane do aerodynamického tunelu.“
„V Maďarsku jsem vyzkoušel tři nebo čtyři různá nastavení, abych z toho ještě něco vytěžil. Nakonec jsem se vrátil k nastavení, které mi v Miami a Imole přineslo silnou kvalifikaci. A upřímně řečeno, moje kvalifikace v Maďarsku byla díky tomu také silná.“