Williams popřel jednání s Renaultem. Zůstává u Mercedesu

Objevily se spekulace, že Williams jedná s Renaultem, že by odebíral jejich pohonné jednotky. Z historického hlediska by bylo na co navazovat, i když tým z Grove je dnes pochopitelně v jiné situaci, než byl v dobách své největší slávy.

Současná smlouva mezi Williamsem a Mercedesem vyprší na konci příštího roku.

„Viděla jsem spekulace,“ řekla Claire Williams. „S Renaultem nejednáme. Jednáme s Mercedesem, jak pravděpodobně očekáváte, a tyto rozhovory se vyvíjejí dobře.“

„Doufáme, že se nám s nimi podaří uzavřít nové partnerství od roku 2021. Jsou pro nás fantastickými partnery.“

„Velmi nám pomáhají a každý ví, že Toto začal svou kariéru ve F1 u Williamsu, takže s ním máme skvělý vztah. Chtěla bych, aby tento vztah pokračoval.“

„S Renaultem nás pojí skvělá historie, ale naše budoucnost je s Mercedesem.“

Williams vloni zvažoval, že bude od Mercedesu odebírat také převodovky, ale nakonec si je i nadále vyrábí sám.

Podle Williamsové bude tým situaci znovu vyhodnocovat a to i kvůli problémům, které měl na začátku sezóny, kdy nestihl vůz připravit pro první testy.

Foto: Getty Images / Charles Coates