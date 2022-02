Williams podepsal smlouvu s Duracellem. Možná promluví do zbarvení

Williams nažhavil fanoušky na zítřejší prezentaci svého vozu. Jeho sponzorem bude výrobce baterií Duracell, který by podle náznaků mohl promluvit do zbarvení letošního vozu. A nejen letošního, protože smlouva je dlouhodobá.

Pamětníci si možná vzpomenou na reklamy s růžovým králíčkem, ale barvami Duracellu jsou spíše černá a „měděná“. Bude vůz oděn do podobných barev? Uvidíme...

Alexander Albon před pár dny řekl, že se mu nové barvy, které tým pro letošní sezónu zvolil, líbí.

„Líbí se mi to. Řekl bych, že je to více Williams,“ řekl Albon, kterého cituje Autosport. Podle něj je to „jednodušší“, pokud jde o barevné schéma.

„Jsem tak hrdý na toto partnerství mezi Williamsem a Duracellem a jsem vděčný za důvěru, kterou do nás vložili,“ řekl Jost Capito.

„Jejich jméno na boku našeho vozu je pro mě osobním vrcholem, protože moje přezdívka je už 30 let Duracell – protože mi nikdy nedochází energie. Moc se těším na naši spolupráci.“

Formule 1 se podle mnoha lidí i samotných týmů začíná stávat opět velmi atraktivní. Poslední dění to jen potvrzuje. Kromě Duracellu vstupují do F1 další velké firmy. Aston Martin bude sponzorovat Aramco, Red Bull gigant Oracle, který má přispět až 100 miliony dolarů ročně.