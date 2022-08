Williams podepsal s Albonem víceletou smlouvu

Williams dnes potvrdil, že s Alexanderem Albonem podepsal víceletou smlouvu.

Albon si vzápětí udělal trochu legraci z Oscara Piastriho, když na sociálních sítích parafrázoval jeho úterní reakci na oznámení Alpine.

„Williams Racing dnes odpoledne vydal tiskovou zprávu, že za ně budu příští rok jezdit,“ napsal Albon. „Je to tak. Podepsal jsem s Williamsem smlouvu na rok 2023. Příští rok budu jezdit za Williams.“

„Alex je skvělý jezdec a ceněný člen týmu Williams Racing, takže jsme rádi, že můžeme potvrdit, že s ním budeme spolupracovat dlouhodobě,“ řekl Jost Capito.

Alex Albon se do F1 vrátil letos po roční přestávce, kterou strávil v DTM. S Williamsem dokázal dvakrát bodovat a na kontě má 3 body. Jeho týmovému kolegovi se zatím body získat nepodařilo.

Kdo vedle něj?

Prodloužení smlouvy s Albonem není žádným překvapením. Nyní však zbývá vyřešit, kdo bude jeho týmovým kolegou. Ještě před několika dny se očekávalo, že to bude Oscar Piastri. Ten je ale nyní zřejmě na cestě do McLarenu. Divoké změny z posledních hodin však nemusí nutně zvyšovat šance Nicholase Latifiho na setrvání v týmu. V posledních dnech se spekuluje, že by druhým jezdcem mohl být Logan Sargeant. Americký pilot závodil vloni ve F3 za tým Antonína Charouze. Nyní jezdí za Carlin ve F2, kde mu patří průběžné třetí místo. Sargeant je členem programu Williamsu a v USA ho na domácí trati čeká účast v prvním tréninku.

Další možností může být šampion formule E Nyck de Vries.