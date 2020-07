Williams po více než roce postoupil do Q2, Russell věří v body

Ve druhé části kvalifikace navíc Russell na williamsu zaostal pouze o 8 tisícin sekundy za Charlesem Leclercem z Ferrari. Monačan byl následně penalizován za zdržování Daniila Kvjata a Russell tak do Velké ceny Štýrska odstartuje z jedenácté příčky. Pro Williams je to první postup do Q2 od Velké ceny Brazílie 2018, kde startoval Sergej Sirotkin čtrnáctý.

„Je to neuvěřitelný pocit. Byla to vážně jízda. Dával jsem do toho všechno,“ řekl Russell pro Sky Sports.

„Bylo to zábavné. Kdyby někdo řekl, že budeme desetinu od Ferrari a od postupu do Q3, nevěřil bych mu.“

Maximem Russella na roštu dosud bylo 14. místo vloni v Belgii a Itálii, kde si však výrazně polepšil díky penalizacím soupeřů. Brit nicméně přiznává, že k dobrému výkonu Williamsu přispělo nepříznivé počasí.

„Není to naše skutečná rychlost. Bylo to velmi zrádné, ptal jsem se svého inženýra, kde jsou vozy, protože jsem nic neviděl. Na začátku Q1 jsem na rovinkách nic neviděl. Do třetí zatáčky doslova letíte 320 km/h a nic nevidíte. Je to jen mlha ze vší té vody, stříká to všude,“ popsal.

„To bylo v nejhorší chvíli. Když se to uklidnilo, mohl jsem zajet dobré kolo. Bylo to skvělé, jsem opravdu šťastný. Uvidíme, co se nám podaří zítra. Naše rychlost na rovinkách vypadá překvapivě dobře. Cílem jsou body, musíme ale počkat a uvidíme.“

Jeho týmový kolega Nicholas Latifi obsadil osmnácté místo.