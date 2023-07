Williams neví, proč mu to v pátek tak dobře jelo

Williamsu to v Silverstonu v pátek jelo. Ve druhém tréninku byl Albon třetí a Sargeant pátý. Na třetím místě skončil Albon už v prvním tréninku.

Williams s předstihem už v Silverstonu slaví 800 grand prix ve F1 a jezdí se speciálním zbarvením. To ale asi dobrou formu nevysvětluje. Vedoucí oddělení výkonu vozu Dave Robson připouští, že Williams neví, proč mu to zatím jede tak dobře.

„Mysleli jsme si, že tady na vysokorychlostním okruhu budeme s balíčkem, který jsme nasadili v Kanadě, o něco lepší. To nejlepší z něj možná vidíme až tady,“ řekl Robson pro Motorsport.com.

„V Rakousku je to těsná trať a krátké kolo, takže i když máte výkon, tak je snadné se propadnout v pořadí, udělat chybu nebo vyjet z trati. Myslím, že výkon byl v Rakousku docela dobrý. K dosažení dobrého výsledku je tam potřeba mnohem víc než pouhé tempo vozu.“

„Ale přesto to byl lepší den, než jsme očekávali. Musíme to pochopit. Myslím, že je to o výkonu v rychlých zatáčkách“

Robson si nemyslí, že by Williams přistupoval k víkendu teď výrazně odlišně.

„Nemyslím si, že to změní něco na tom, co děláme. Procházení dat a dalších věcí dnes večer pravděpodobně bude důležitější, než když máme těžký pátek. Je důležité pochopit, proč to dopadlo dobře, a ujistit se, že to nepokazíme!“