Williams nechce mluvit o příčině požáru, který předčasně ukončil páteční testovací jízdy týmu

Latifi během pátečních jízd absolvoval pouze 12 kol, když v zadní části jeho monopostu FW44 vypukl požár způsobený přehřátím brzd.

Kanaďan se ještě pokusil vrátit s vozem do boxů, nakonec jej ale musel odstavit u trati a traťoví komisaři požár uhasili.

Capito nechtěl příliš mluvit o přesné příčině požáru a situaci popsal jen jako „procedurální“ problém, který ale měl pro britský tým velké následky.

„Myslím, že na 95 % je jasné, co to bylo. Řekněme, že to byl proces, který je příliš komplikovaný a vedl k chybě,“ řekl Capito.

„Je to příliš hloupé na to, abychom o tom mluvili! To, že jsme ztratili jednu šestinu testů, bude mít dopad na výkonnost v prvních závodech.“

Latifi byl za volantem vozu také v sobotu dopoledne, na zbytek dne jej původně měl vystřídat Alexander Albon. Do vozu se ale vrátí také Latifi, aby dohnal ztracené kilometry z pátečního dne.

„Dostane odpoledne. Alex bude mít něco jako kvalifikaci, protože to zatím neodjel. Oba skončí s přibližně stejným počtem kol,“ dodal Capito.