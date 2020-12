Williams nechce být B týmem. Začal investovat

Williams za poslední dvě sezóny získal jeden bod. Letos proběhl prodej týmu i změna v jeho vedení. Jost Capito se stal ředitelem společnosti, Simon Roberts se zůstává jako šéf týmu.

V Grove dnes odebírají pohonné jednotky Mercedesu, ale klidně by se mohli dohodnout na těsné spolupráci například také u Renaultu, kterému podobný B tým chybí a navíc bude od nadcházejícího roku zcela bez zákazníků.

Roberts ale uvedl, že z Williamsu nechce udělat B tým. „Vidíme výhody, ale nechceme se stát B týmem,“ uvedl pro Motorsport.com. „Chceme si zachovat naši nezávislost, ale chceme být konkurenceschopnější.“

„Do budoucna jsme otevřeni rozšiřování vztahů, ale konkrétně by to záviselo na tom, v čem si myslíme, že jsme silní a kde si myslíme, že potřebujeme pomoc a podporu.“

„Zjednodušeně řečeno, pokud jsme v něčem dobří a dokážeme to rychle, pak bychom se na to měli zaměřit. Pokud existuje něco, co nemůžeme udělat velmi dobře, měli bychom být připraveni koupit to od toho, kdo to má k dispozici.“

„Pod rozpočtovým stropem si nemůžete dovolit být neefektivní a na to se zaměřujeme.“

„Musíme se ujistit, že pokud postavíme šasi, postavíme ho dobře a aplikujeme to na celý vůz. Jsme nezávislí, budeme se ubírat touto cestou, ale také si myslím, že existuje určitý prostor pro spolupráci.“

Roberts také uvedl, že kultura v týmu a přístup k lidem zůstávají věrné tomu, co nastavila Claire Williamsová.

„Pokud jde o technologii, máme nyní příležitost investovat a to také děláme. Už to začalo. Na auto, se kterým jsme závodili, to nemělo velký dopad, ale příští rok to začneme vidět.“

„Letošní rok je součástí dlouhodobé strategie, která se bude během příštích pěti let postupně budovat. Chceme investovat rozumně. Nechceme dělat chyby a chceme být konkurenceschopní dlouhodobě. To je to, co děláme.“