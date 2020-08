Williams koupila americká firma Dorilton Capital

Williams v květnu uvedl, že hledá investora nebo dokonce kupce. Před pár dny Williams společně s dalšími devíti týmy podepsal novou Concordskou dohodu. Dnes tým potvrdil, že ho koupila americká firma Dorilton Capital.

Williams na tom v posledních letech nebyl dobře z hlediska financí ale ani výsledků. Na začátku hybridní éry skončil dvakrát na třetím místě v Poháru konstruktérů. V letech 2016 a 2017 přišla dvě pátá místa a v posledních dvou letech skončil Williams jako poslední, což se promítá také do příjmu z komerčních práv. Ideálně na tom tým není ani se sponzory. Nejdříve mu odešlo Martini, následně i ROKiT.

Tým proto avizoval, že hledá investora, ale nevylučoval ani úplný prodej. A to se nyní stalo. Williams získala americká firma Dorilton Capital.

Název i sídlo zůstanou

Podle tiskové zprávy týmu to má Williamsu zabezpečit dlouhodobou budoucnost a obnovit konkurenceschopnost.

„Společnost Dorilton Capital je známá svým dlouhodobým přístupem k investicím a jejím hlavním zaměřením bude obnovení konkurenceschopnosti týmu,“ uvedl Williams v prohlášení. „Je to začátek vzrušující nové éry v historii Williamsu, který je nyní se svým novým majitelem v dobré pozici, aby mohl vydělat na změnách zásadních pravidel přicházejících do formule 1 s novou Concordskou dohodou.“

Transakce podle prohlášení získala jednomyslnou podporu představenstva a to včetně Franka Williamse.

Tým bude i nadále závodit pod značkou Williams a nezměněn zůstane i název šasi.

Předseda představenstva Doriltonu Matthew Savage​ potvrdil, že jeho firma nemá v plánu ani přesun továrny, která tak i nadále zůstane v Grove.

Pomůže to přežíti týmu, říká Williamsová

„Jsme rádi, že Dorilton je novým majitelem týmu,“ uvedla Claire Williamsová. „Když jsme tento proces zahájili, chtěli jsme najít partnera, který sdílí stejnou vášeň a hodnoty, který rozpoznal potenciál týmu a který by mohl odemknout jeho sílu. V případě Doriltonu víme, že jsme přesně tohle našli. Jsou to lidé, kteří chápou sport a co to znamená, aby byl úspěšný. Lidé, kteří respektují odkaz týmu a udělají vše pro to, aby v budoucnu uspěli.“

„Jako rodina jsme vždy dávali náš tým na první místo. Od samého začátku je základem tohoto procesu dosažení úspěchu týmu a ochrana našich lidí. To může být konec éry pro Williams jako rodinný tým, ale víme, že je v dobrých rukou. Prodej zajišťuje přežití týmu, ale hlavně poskytne cestu k úspěchu.“