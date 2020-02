Williams jezdí už se třetím motorem Mercedes

Nicholas Latifi musel dnes dopoledne zastavit na trati. Williams se vrátil zpět až po pár hodinách a stihl odjet 107 kol.

„Měli jsme nějaké problémy s motorem, které byly trochu frustrující,“ řekla Claire Williamsová, kterou cituje Motorsport.com. Tým z Grove ve středu odpoledne jezdil už se třetím motorem, což mimochodem odpovídá počtu motorů na sezónu – to ale uvádíme jen pro srovnání. Do limitů se začne počítat až ten motor, se kterým týmy vyjedou do prvního tréninku v Melbourne.

„Minulý týden se objevily nějaké další problémy. Ten v pátek Mercedes stále vyšetřuje, takže byste o tom měli mluvit s nimi. Nemyslím si, že problém objevili. Ve čtvrtek večer byl myslím problém s MGU-H.“

„V pátek ráno se objevil problém se senzorem, což byl náš problém. Stálo nás to asi půl hodiny. To je jediný problém, který jsme měli.“

„Problém, s nímž se Williams setkal dnes, se liší od problému, který zažili minulý týden,“ řekl mluví Mercedesu.

„První poznatky ukazují na problém s tlakem oleje. PJ se nyní vrací do Brixworthu, kde budeme mít šanci se na ni podívat důkladněji.“

