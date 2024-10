Williams jedná s Audi o Colapintovi. Chystá pro něj ale také plán B

Pokud odmyslíme situaci u týmů Red Bullu – a Liam Lawson byl potvrzen zatím jen do konce sezóny – tak zbývá jen jedna volná sedačka a to u Sauberu (Audi).

James Vowles v rozhovoru pro Wall Street Journal potvrdil, že s Audi jednají.

„Franco bude vždy součástí akademie v našem programu, ať už se stane cokoli. Příští rok to tak bude, pokud s ním Audi nepodepíše, a abychom byli transparentní, jednáme o tom, zda by to pro něj mohla být cesta, kdy by s nimi mohl být dva roky na startovním roštu.“

Pro případ, že by se „plán A“ neuskutečnil, má Williams i plán B. „Pokud by zůstal, použili bychom dva roky staré auto, které má vlastně víceméně stejnou specifikaci jako to, které používáme teď, a najeli bychom s ním tisíce a tisíce kilometrů, abychom ho udrželi v dobré kondici. Také by s námi spolupracoval na vývoji budoucích vozů tím, že by byl v našem simulátoru a zároveň pro nás dělal tuto testovací práci.“

„A je tu řada závodních sérií, na které se díváme, aby mohl současně pokračovat v závodění.“

„Byl by naším rezervním jezdcem formule 1, takže by byl připraven, kdyby se něco stalo. Za posledních dvanáct měsíců jsem se naučil, že situace s jezdci F1 není u konce...“

„Pro nás je to dobré, máme podepsané smlouvy, ale sledujte příští rok – myslím, že uvidíte trochu větší pohyb.“

„Zároveň je tam také více příležitostí, takže mít k dispozici jednoho z nejlepších jezdců na startovním roštu bude, myslím, silná stránka.“