Williams jede na doraz. Poškozená podlaha mě stála 3 desetiny, říká Colapinto

Williams jede na doraz. Po mnoha menších i větších nehodách a kolizích má už minimum náhradních dílů. Například náhradní nos má jen jeden a před týdnem v Kataru musel jet Colapinto se starým zavěšením.

V pátek ve druhém tréninku si při výletu mimo trať poškodil Colapinto podlahu. Do akce musela dokonce lepící páska. Tým si přitom zcela neoddechne ani v cíli. Oba vozy totiž musí být k dispozici ještě v úterý v testech.

Alex Albon se kvalifikoval na 16. místo, Colapinto o tři pozice níže. Je ale zřejmé, že oba jeli s nastavením pro závod, protože věděli, že po překročení povoleného počtu převodovek klesnou o pět míst.

„Myslím, že se auto bylo dobré, stejně jako včera,“ řekl Colapinto po kvalifikaci. „Ale také si myslím, že včerejší poškození bylo velmi nákladné.“

„Museli jsme ho opravit. V každé jiné situaci byste vyměnili podlahu, ale bohužel po všech těch minulých poškozeních nemáme žádnou. Musel jsem dnes udělat maximum, ale ztratili jsme hodně přítlaku – více než deset bodů, více než tři desetiny. A když je to těsné, jako to dnes bylo, stojí to hodně.“