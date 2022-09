Williams je připraven experimentovat a příští rok dát šanci Sargeantovi

Tým Williams je podle svého šéfa Josta Capita ve fázi, kdy příští rok bude moci „experimentovat“ s mladými jezdci. Vážným kandidátem na sedačku by tak mohl být Američan Logan Sargeant, pokud ovšem získá letos body potřebné pro zisk superlicence.

Na místo nevýrazného Nicholase Latifiho si pro příští sezónu brousí zuby řada mladých pilotů.

Jedním z nejvážnějších kandidátů je Nyck de Vries. Nizozemec se blýskl minulý víkend v Monze, kdy musel na poslední chvíli nahradit Alexandera Albona, v kvalifikaci postoupil do Q2 a při svém prvním startu skončil na bodovaném devátém místě.

Kromě Williamsu by však mohl de Vries najít místo také u Alpinu, se kterým bude příští týden testovat, nebo u AlphaTauri, kde by nahradil Pierra Gaslyho, který by se přesunul do Alpinu.

Tím by se do hry o sedačku u Williamsu dostal Sargeant. Člen juniorského programu britské stáje ale ještě nemá místo jisté. Američan totiž zatím v juniorských šampionátech neposbíral potřebných 40 bodů pro zisk superlicence, která je potřebná pro závodění ve F1.

K jejímu zisku musí Sargeant skončit mezi pěti nejlepšími v letošní sezóně formule 2. Před posledním podnikem v Abú Dhabí mu patří průběžné třetí místo, bodová situace za ním je ale velmi vyrovnaná.

Dá se proto předpokládat, že Williams s oznámením své jezdecké sestavy pro příští rok počká až do konce sezóny, než bude jasné, zda bude mít Sargeant nárok na sedačku.

„Je tu dobrý výběr pilotů. Jsou tu dobré možnosti mezi mladými jezdci, ale jsou tu také zkušení piloti. Jsou to podle mě různé filozofie a strategie,“ řekl Capito v Monze pro Motorsport.com.

„A za současné situace týmu můžeme pracovat na různých strategiích. Nejsme tak vepředu, abychom potřebovali dva velmi zkušené jezdce, takže můžeme trochu experimentovat a přivést mladíky. Uvidíme, co bude nejlepší.“

Podle Capita je Sargeant na vstup do formule 1 připraven.

„Myslím, že je připraven. Ano, potřebuje ještě nějaké body. Samozřejmě, pokud je nezíská, tak nepomůže nic. Věřím ale, že je připraven, ať už body získá nebo ne.“

Vstup amerického pilota by ještě zlepšil už tak zvyšující se popularitu F1 v USA. Podle Capita je ale klíčovým faktorem talent než národnost.

„Nebrali bychom ho kvůli tomu. Buď si myslíme, že je připravený a schopný, nebo ne. Mohl by jet další sezónu ve F2 nebo kdekoliv jinde.“