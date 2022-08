Williams je ochoten pokračovat s Latifim

Pokud můžeme věřit spekulacím, tak Nicholas Latifi na letních přestupech vydělal. Williams potvrdil Albona a vedle něj měl jezdit Oscar Piastri, který by tam byl půjčen z Alpine. Asi není potřeba připomínat, že vše dopadlo jinak...

„Bylo zajímavé sledovat ten zmatek zvenčí,“ řekl Capito pro Sky Sports. „My se na tom nijak nepodílíme.“

„Máme své dva jezdce, oznámili jsme Alexe, takže si myslím, že naše jezdce řídíme velmi dobře. Co se týče Nickyho, ten se v posledních závodech hodně zlepšil. Je ochoten s námi pokračovat a my jsme ochotni pokračovat s ním.“

„Nyní má před sebou další tři evropské závody, kde může dokázat, že se s autem zlepšuje, získává větší jistotu s vozem.... Pokud předvede svou výkonnost, pak je velká šance, že s námi bude i příští rok.“

Latifi je jediným jezdcem na startovním roštu, který v letošní sezoně ještě nezískal ani bod.

Capito připomenul, že Williams má také 21letého Američana Logana Sargeanta, kterému se ve formuli 2 daří a má tak velkou šanci získat body pro udělení superlicence.

„Myslím, že máme jezdce roztříděné a máme dobré možnosti.“

Na otázku, zda to znamená, že Ricciardo není v hledáčku, Capito odpověděl, že Williams nepřijme žádné rozhodnutí dříve než po Monze.

Williams má ve svých řadách také Jamie Chadwick, která drtí konkurenci ve W Series.

„Musí dokázat ve F3 a F2, že si zaslouží místo ve formuli 1. Na to, aby se dostala do F1, je potřeba, aby se jí to podařilo. Pokud to bude chtít udělat, pak bude mít naši podporu.“