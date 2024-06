Williams hlásí velké personální posílení. Přichází i bývalý technický šéf Alpine Harman

Historicky velmi úspěšný Williams se v probíhajícím ročníku trápí, když dosud získal pouhé dva body a v pořadí týmů mu patří předposlední devátá příčka.

Tým, který vlastní americká investiční společnost Dorilton Capital, má však do budoucna vyšší ambice. V kontextu toho proto dnes oznámila příchod pěti zkušených pracovníků, kteří dohromady v F1 odpracovali již více než 100 let a měli v součtu podíl na zisku 12 titulů mezi týmy a 13 mezi jezdci.

Na pozici hlavního konstruktéra Williamsu míří Matt Harman, jenž naposledy pracoval pro Alpine, a to v roli technického ředitele.

Novým hlavním inženýrem stáje z Grove pro výpočetní techniku se od 1. července stane Fabrice Moncade, který dosud pracoval pro Ferrari a předtím byl členem týmu Mercedesu.

V polovině července se novým hlavním specialistou na aerodynamiku britské stáje stane Juan Molina, jenž je bývalým zaměstnancem Haasu. V minulosti pracoval také pro Red Bull.

Steve Winstanley byl jmenován hlavním inženýrem pro kompozity a konstrukce. Winstanley dosud v F1 odpracoval 22 let, z toho 14 let v Red Bullu.

V roce 2025 nastoupí do Williamsu také Richard Frith, a to jako vedoucí oddělení pro výkonnost. Frith dříve působil v Alpine, ale také v Jordanu, Sauberu či McLarenu.

Všech pět nových pracovníků Williamsu se bude zodpovídat Patu Fryovi, jenž je odpovědný za celé technické oddělení.

Všech pět pracovníků patří mezi 26 nově příchozích lidí, kteří se v roce 2025 k Williamsu připojili, nebo teprve přijdou.

„Jsem rád, že mohu všechny tyto úžasné lidi přivítat ve Williamsu. Naším cílem je probojovat se zpět na přední příčky, a to, že se nám podařilo přilákat zkušené talenty z jiných týmů, které vyhrály šampionát, je důkazem obrovské víry v cestu, kterou se vydáváme,“ okomentoval personální posílení Williamsu jeho šéf James Vowles.

„Williams investuje do toho, co je potřeba k vítězství. A to je jen začátek, protože se připravujeme na to, že v následujících měsících přivítáme další nové tváře,“ dodal Vowles.