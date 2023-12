Williams: Fry nám již brzy pomůže kompletně změnit směr

Pat Fry patří mezi nejzkušenější inženýry v padoku formule 1. Svoji kariéru zde zahájil již v osmdesátých letech u Benettonu a posléze mj. působil u McLarenu a ve Ferrari. Poslední tři roky pak Fry strávil u Alpine, kde zastával pozici ředitele technického oddělení (CTO).

Od 1. listopadu letošního roku tuto roli britský inženýr zastává u Williamsu. Vzhledem k tomu, že příprava vozu pro sezonu 2024 je již v pokročilém stádiu, nebude mít Fry zásadní vliv na jeho podobu. Stáj z Grove nicméně od Frye v blízké době očekává, že ji pomůže nasměrovat k tomu, aby byla v dlouhodobém horizontu opět úspěšná.

„Příští rok bude o sjednocení názorů na to, jak zcela změnit náš směr. Opravdu se těším, jak se to za čtyři nebo pět měsíců vyvine. Tím spíš, když mám nyní u sebe Pata. Šasi vozu už nezměníme, ale směr, který budeme mířit, můžeme doladit ještě předtím, než dojedeme do Bahrajnu,“ uvedl boss Williamsu James Vowles, kterého cituje Autosport.

Radost má z nové personální akvizice Williamsu i jeho letošní jezdecký lídr Alexander Albon.

„K týmu se sice připojil teprve nedávno, ale rychle se dostává do tempa. Mám pocit, že rozumí oblastem, ve kterých se potřebujeme zlepšit, a nabídne tak týmu vedení a mentorství. Jsem proto velmi rád, že ho máme na palubě,“ prohlásil thajsko-britský závodník.