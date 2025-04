Williams dostal za incident mezi jezdci pokutu. Prostě musím být alfa pes, dělal si Albon legraci

V prvním tréninku došlo málem ke kolizi jezdců Williamsu. Tým za to dostal pokutu.

Místo Carlose Sainze nastoupil v prvním tréninku rezervní jezdec týmu Luke Browning. Ve 13. zatáčce málem narazil do Alexe Albona.

Zatímco Albon byl v chladícím kole, Browning byl ve výjezdovém a připravoval se na své letmé kolo.

Kvůli incidentu museli oba společně se zástupcem týmu před sportovní komisaře. Podle Williamsu Albon o Browningovi nevěděl. Kvůli rychlosti, úhlu a třetímu jezdci (Drugovich) ho nemohl vidět v zrcátkách. Oba inženýři pak byli podle týmu „rozptýlení“, takže Albon nedostal ani zprávu prostřednictvím týmového rádia.

Tým dostal za incident pokutu 7500 euro. Polehčující okolností bylo to, že Browning nebyl v letmém ale ve výjezdovém kole.

Na situaci byl v rozhovoru pro F1 TV dotazován Alex Albon. Nedaleko stál George Russell, který se do diskuse také zapojil.

„Proč jim neřekneš, jak jsi narazil do týmového kolegy?“ ptal se Russell. Albon reagoval: „Prostě musím být alfa pes. Ukázat jim, kdo je šéf. Musím jim ukázat, kdo je číslo jedna.“

Russell se Albona zeptal, zda za to dostal trest. Jezdec Williamsu řekl, že ne, ale následně byl upozorněn na pokutu pro tým, což ho rozesmálo. „Ale já to neplatím, nebyla to moje chyba.“

„Takže je to lepší než Carlosovo hovín**,?“ zeptal se Russell v narážce na pokutu pro Sainze v Japonsku. Španěl ji dostal za pozdní příchod na hymnu, který zdůvodnil žaludečními problémy.

„Chtěl bys raději ****, nebo vyřadit svého týmového kolegu?“ ptal se Albon. Po odmlce si sám odpověděl na svou otázku: „Vyřadit kolegu.“ Russell se bleskurychle přidal. „Je to levnější!“

Nakonec se Albon znovu vrátil k incidentu s Browningem a řekl: „Nejspíš ho to vyděsilo k smrti. Menší nedorozumění. V rádiu mi neřekli, že se blíží. Není to ničí chyba. Byli jsme uprostřed velmi nabitých plánů na jízdy, stejně tak Luke. Byla to smůla. Abych byl upřímný, odvedl dobrou práci, aby se mi vyhnul.“