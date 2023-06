Williams do Montrealu přiveze technické novinky. K dispozici je však bude mít pouze Albon

Williams do Montrealu přiveze vylepšený monopost. S novou specifikací vozu však pojede pouze Alexander Albon.

Williams v letošní sezoně zatím získal pouze jeden bod a v Poháru konstruktérů mu náleží poslední desátá příčka. K lepším výkonům by stáji z Grove mohly pomoci novinky, které budou mít premiéru během nadcházejícího závodního víkendu v Kanadě.

„Trať v Montrealu by měla být pro náš vůz FW45 o něco výhodnější než okruhy v Monaku a Barceloně. Kromě toho máme k dispozici několik novinek, které však budou pouze na voze Alexe (Albona, pozn. red.),“ řekl hlavní inženýr stáje Dave Robson, kterého cituje web RaceFans.

„Očekáváme, že budeme konkurenceschopnější, ale v pátek si dáme na čas, abychom pochopili, zda nový balíček přináší očekávané výsledky,“ přiblížil Robson, který zároveň naznačil, proč druhý pilot týmu Logan Sargeant stále pojede se starší specifikací vozu.

„Je to Loganova první návštěva Montrealu a je to okruh, který je techničtější, než se na první pohled zdá. Klíčová bude jeho příprava na simulátoru, aby se následně rychle dostal do tempa a pochopil všechna specifika trati.“