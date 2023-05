Williams chystá speciální zbarvení se značkou Gulf. O konkrétní variantě rozhodnou fanoušci

Williams a společnost Gulf chystají speciální zbarvení monopostu britské stáje, které bude využito ve třech velkých cenách. Konečné slovo při výběru finální varianty budou mít fanoušci.

Jedním ze sponzorů stáje Williams se před letošní sezonou stala petrolejářská firma Gulf, která předtím podporovala McLaren.

Značka Gulf má v motorsportu dlouhou tradici nejen v F1, ale také v Le Mans. Gulf je historicky spojen s oranžovo-modrým zbarvením, které se postupem času stalo ikonickým.

A právě oranžovo-modré zbarvení ponesou monoposty stáje Williams ve třech letošních velkých cenách. Speciální design ponesou vozy stáje z Grove v Singapuru, v Japonsku a v Kataru. Williams tím naváže na McLaren, který zbarvení typické pro Gulf jednorázově nasadil před dvěma lety v Monaku.

O konečném výběru zbarvení pro tyto tři Grand Prix rozhodnou fanoušci.

Na výběr budou mít ze čtyř variant a rozhodovat budou ve třech oddělených hlasování. První z nich, v němž se vybírá mezi verzí Bolder than Bold (odvážnější než odvážný) a The Contemporary (současnost), probíhá na webu stáje Williams již nyní a zúčastnit se ho můžete i vy (zde – čas máte do 4. června).

V pondělí 5. června půjdou do boje další dvě varianty – Heritage (historická) a Visionary (vizionářská), které rovněž budou podrobeny rozstřelu.

Ve finálovém kole se pak utkají vítězné verze z prvního kola. Konečný výsledek bude představen během motoristického festivalu v Goodwoodu dne 12. června.