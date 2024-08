Williams chce v příštích závodech pomocí upgradů vyřešit tři oblasti, ve kterých zastává

Williams vloni skončil v Poháru konstruktérů na sedmém místě, čímž překonal očekávání. Letos chtěl na výsledky z roku 2024 navázat s tím, že měl tým za cíl podávat vyrovnanější výkony.

Loňský monopost Williamsu byl totiž hodně náchylný na to, na kterém okruhu se zrovna závodilo. Zatímco na okruzích, kde se jezdí s nízkým přítlakem, dokázal atakovat umístění v první desítce, na tratích, kde je důležitý přítlak, ztrácel.

Sázka na komplexnější vůz pro sezonu 2024 se však stáji zatím nevyplácí, když monoposty z Grove nejsou dostatečně konkurenceschopné prakticky nikde a dosud získaly pouze čtyři body.

Podle šéfa Williamsu se tým již začal soustředit na sezonu 2025, ale zároveň usiluje o vyřešení některých problémů ještě letos.

„Po letní přestávce chystáme nasadit několik novinek. Doufám, že se tak stane v Zandvoortu a potom ještě v Baku, případně v závodě poté, což je Singapur,“ prohlásil Vowles, kterého cituje Autosport.

„Čísla hovoří o tom, že pak budeme moci opět bojovat o body. Toho dosáhneme díky několika věcem. Jde o aerodynamické úpravy, uvidíte úpravu zavěšení a sníží se i hmotnost vozu. V zásadě se tedy jedná o tři cesty,“ poukázal šéf Williamsu na oblasti, ve kterých by se měl letošní vůz britské stáje po nasazení upgradů zlepšit.

„Ve světě formule 1 jde o velké kroky, ale moje zdrženlivost spočívá v tom, že jsme u RB viděli, že nasadili novinky, které pak sundali. Mercedes totéž...To se běžně nevidí, protože týmy mají důvěru v to, co dělají,“ konstatoval Vowles.

„Investujeme však také do roku 2025, takže naše auto v aerodynamickém tunelu není vůz z roku 2024, ale už několik měsíců monopost pro sezonu 2025. Důvodem, proč to děláme, není to, že bych tolik věřil v sezonu 2025, ale to, že chci dostat vůz pro rok 2026 do tunelu co nejdříve, ale přitom mít dobrý ročník 2025. Díky dostatečným zdrojům se nyní členové týmu soustředí na ročníky 2024 až 2026 a trochu i na sezonu 2027 současně,“ dodal boss Williamsu.