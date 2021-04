Williams chce v Portugalsku udělat 100 pit stopů a připomenout tím válečného veterána

V dubnu loňského roku britský válečný veterán za pomoci chodítka stokrát urazil 25metrovou vzdálenost kolem své zahrady. Pro systém veřejného zdravotnictví NHS, které bylo zasaženo pandemií covidu-19, se mu podařilo vybrat téměř 33 milionů liber.

V červenci jej následně britská královna Alžběta II. povýšila do rytířského stavu. V únoru letošního roku zemřel ve věku 100 let na zápal plic poté, co byl pozitivně testován na koronavirus.

Britský tým Williams na Moorea zavzpomíná během příštího víkendu, kdy bude portugalské Algarve hostit třetí podnik letošní sezóny formule 1. Mechanici se pokusí za celý víkend absolvovat 100 zastávek v boxech. 30. dubna, tedy v den pátečních tréninků, by přitom Moore oslavil 101. narozeniny.

Stáj z Grove chce tímto způsobem také upozornit na charitativní organizaci SIA, která podporuje lidi žijící ve Velké Británii s poraněním míchy.

„Kapitán sir Tom Moore inspiroval miliony lidí po celém světě svým jednoduchým poselstvím naděje: 'Zítra bude dobrý den' a během pandemie přinesl pohodlí a radost mnoha lidem,“ řekl výkonný ředitel Williams Jost Capito.

„Pro všechny je to náročné období a my chceme využít této příležitosti, abychom udělali něco na jeho počest, a zároveň vybrali peníze pro velmi hodnotnou věc. Jako tým jsme velmi hrdí na naše zastávky v boxech, takže je to velká výzva jak pro tým na trati, tak pro lidi v továrně, aby se do toho společně zapojili. Těšíme se na to,“ dodává.