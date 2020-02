Williams chce letos v kvalifikaci pravidelně postupovat do Q2

Jezdci Williamsu v loňském roce ani v jedné kvalifikaci nepostoupili z první části, když nejlépe obsadil George Russell šestnácté místo.

Před rokem měl přitom Williams problém stihnout začátek testů, nakonec na trať poprvé vyjel až ve třetím dni testů. Letošní model FW43 vyjel poprvé na trať v první den.

„Mám na tváři úsměv. Od středečního rána mi z tváře nezmizel,“ řekla pro RaceFans Williamsová.

„Po dramatech z loňského roku bylo skvělé vidět vyjet náš vůz ve středu ráno. Abychom toho dosáhli, bylo potřeba vynaložit velké množství úsilí. Jak jsme ale řekli ve středu, za to, že vyjedete první, nezískáte žádnou cenu. Pro nás to byl další milník v naší cestě k návratu. Po loňském roce bylo důležité vrátit do týmu trochu hrdosti a důstojnosti.“

Robert Kubica s Georgem Russellem v loňském roce zřídka kdy konkurovali jezdcům z jiných týmů ze středu pole. Cílem týmu je proto podle Williamsové být znovu konkurenceschopným soupeřem ostatním týmům.

„Jsme tady ve formuli 1, abychom závodili. Proto Williams existuje, nejsme tu pro nic jiného. Jsme tu, protože milujeme závodění a vloni jsme nezávodili. Robert a George bojovali jen proti sobě,“ vzpomíná.

„Chceme být v každém závodě schopni bojovat o pozice ve druhé části kvalifikace, to je podle mě reálné. V závodě pak bojovat o místa, která nám vrátí hrdost. Chceme, aby George a Nicholas (Latifi) měli šanci bojovat s ostatními ze středu pole.“

