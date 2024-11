Williams čelí před Las Vegas kvůli nehodám nelehké výzvě

Poslední dva závody byly pro stáj Williams velmi náročné. V Mexiku a v Brazílii totiž tým postihlo hned pět nehod, při kterých utrpěly monoposty jeho obou jezdců (jak Alexandera Albona, tak Franca Colapinta) značné škody.

Ty se v součtu z finančního hlediska jistě vyšplhaly do řádů milionů dolarů. Vedle toho navíc stáj z Grove čelí výzvě, která se týká nedostatku „aktuálních“ dílů.

Podle šéfa týmu Jamese Vowlese bude mít Williams hodně práce s tím, aby měl do příští velké ceny v Las Vegas k dispozici dva monoposty v co nejnovější specifikaci.

„Na startovním roštu není tým, který by se dokázal vyrovnat s pěti vážnými nehodami během dvou závodních víkendů,“ uvedl Vowles v týmovém videu.

„Množství náhradních dílů, které vozíme, nestačí na to, abychom unesli takový úbytek. Přesto budeme do závodu ve Vegas vkládat velké naděje. Loni jsme tam byli rychlí a jsem přesvědčen, že tam naše auto bude fungovat opět dobře,“ podotkl dále britský inženýr.

„Uděláme tedy naprosté maximum pro to, abychom dostali dvě auta do nejlepší možné specifikace a měli zároveň dost náhradních dílů. Jak to bude vypadat, je teď těžké předvídat,“ přiznal Vowles, jímž vedený tým měl s náhradními díly problémy již na začátku sezony.

V souvislosti se závodem v Brazílii Vowlese zpětně hodně mrzí, že tým nemohl kvůli nehodám využít tempo, které jeho vozy měly.

To se týkalo především Albona, který byl především v deštivé kvalifikaci velmi rychlý, než ho potkala nepříjemnost v podobě nehody. Situace byla pro Williams o to horší, že ho v Poháru konstruktérů přeskočila stáj Alpine, která měla naopak díky druhému a třetímu místu v cíli snový víkend.

„To, co se stalo minulý víkend, je bolestivé, ale naše cíle to nemění,“ dodal Vowles, který by v příštích letech chtěl z Williamsu opět udělat vítězný tým.