Williams Albonovi sedne jako ulitý, myslí si Russell

George Russell si po třech letech boje převážně v zadní části boje svými srdnatými výkony vysloužil angažmá u Williamsu. Jeho místo příští rok zaujme Alexander Albon, který jinak patří do rodiny Red Bullu.

Russell má za to, že jeho blízký kamarád Albon by po roce bez závodění ve formuli 1 mohl v barvách Williamsu předvádět působivé výkony.

„Nijak jsem hochům z týmu nezakrýval, kdo by podle mě mohl být ideální náhradou. Vím, že to mezi ním a Nyckem de Vriesem bylo dost těsné. Bylo mi jasné, že ať už si tým zvolí kohokoliv z nich, získá tím opravdovou kvalitu. Myslím, že se ručičky vah překlopily na Alexovu stranu i díky jeho zkušenostem.

Je to fantastický jezdec. U Red Bullu to neměl vůbec jednoduché, ale myslím si, že se do závodů vrátí silnější. Vždy dával práci všechno, ať už působil kdekoliv. Jsem přesvědčen, že prostředí v týmu Williams mu sedne do puntíku a že se mu tam bude dařit. Mám z toho radost,“ řekl Russell.

Také Max Verstappen, bývalý Albonův kolega, angažmá britskothajského pilota u Williamsu kvituje. Má za to, že méně stresující prostředí by mu mohlo vyhovovat.